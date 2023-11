Grizzly | rivoluzione nel team vendite col supporto digitale che abbatte ogni barriera tecnologica

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Grassobbio., che da oltre 40 anni progetta e costruisce macchine per la pulizia industriale, ha deciso di intraprendere un processo di aggiornamento e innovazione della parte vendita attraverso il sistemaSugarCRM con ildi OpenSymbol, azienda del competence center Customer Engagement del Gruppo Impresoft. L’obiettivo dell’investimento è stato quello di snellire il processo comunicativo tra gli agenti – da sempre impegnati in un rapporto one-to-one con la clientela lungo tutto il territorio italiano – ed il reparto marketing, oltre ad ottenere così un maggior controllo sull’andamento dell’intero business. Il percorso diinizia nel 1979 con una linea di aspiratori per solidi e liquidi che si è poi evoluta in una gamma di lavapavimenti e una di detergenti industriali di alta qualità, ...