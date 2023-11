Grande Fratello | Paolo Masella rassicura Letizia Petris

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Nella casa delha ribadito al’interesse che prova nei suoi confronti. Tra i due gieffini continua ad esserci molta complicità, non si esclude pertanto che quel sentimento d’amicizia che dura ormai da settimane, presto non possa trasformarsi in un sentimento più profondo.in questi giorni hanno persino discusso su quanto e in che circostanza potesse sbocciare il loro primo bacio nella Casa di Cinecittà.spera che un giornolo guardi con occhi diversi Nel corso della puntata del, andata in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 6 novembre 2023, ...