“Grande Fratello” | la brutta notizia per Ciro Petrone | glielo diranno nelle prossime ore

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 8 novembre 2023) News TV. Domani, 9 novembre andrà in onda l’ultima puntata del giovedì del: dalla prossima settimana il reality andrà in onda il mercoledì, lasciando il posto a Io Canto Generation, con Gerry Scotti. Inizialmente il talent show, che metterà in mostra i talenti canori di giovani ragazzi, doveva andare in onda la domenica sera, ma è stato anticipato al giovedì. Intanto domani vedremo la 18esima diretta, non mancheranno le sorprese e gli scontri. Si parlerà dell’avvicinamento di Paolo e Letizia e si scoprirà il peggiore ed il migliore della settimana. Leggi anche: Riccardo Romagnoli, fuori la verità sul fidanzato di Angelica: si scopre tutto Leggi anche: “”, è nata una nuova coppia: scatta il bacio tra i due concorrenti: Cosa sta ...