Grande Fratello | giorno 58 | commenti al live

... quando annunciò la nascita di un altro nipotino, Tommaso Fabio, il figlio di mioLuigi. ...approfittato della sua generosità "Ci ho pensato tante volte e tante volte ho provato un...

Giselda Torresan, chi è l'influencer operaia del Monte Grappa eliminata al Grande Fratello: età, lavoro e vita ilmessaggero.it

Giselda Torresan eliminata dal Grande Fratello perché fagocitata dal suo stesso personaggio Fanpage.it

Nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello, Giampiero Mughini non ha nascosto il suo risentimento per il caso di Angelica.Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello non si riesce a trattenere e fa una gaffe veramente inaspettata. Una pugnalata in piena regola, nessuno se lo aspettava. Alfonso Signorini è al timone ...