Grande Fratello e Pomeriggio 5 a rischio? Parla Pier Silvio Berlusconi

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Come stanno andando5 ea distanza di un po’ di tempo dai loro rispettivi inizi? Gli ascolti non sembrano essere particolarmente incoraggianti. Myrta Merlino, dopo un debutto alquanto interessante, dovuto soprattutto alla curiosità della gente che voleva vedere come sarebbe stato il format pomeridiano senza Barbara d’Urso, ha subito un calo. Il GF, invece, è partito decisamente calante, ma poi, man mano, e con gran fatica, sta recuperando punti di share. Ma di tutto questo, cosa ne penserà l’amministratore delegato di Mediaset? Ecco cosa ha detto. Ecco cosa pensadel, e cambio programmazione Nel corso di una ...