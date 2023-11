Gran Paradiso | la lince è tornata | mancava da oltre 100 anni

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’avvistamento di unaha sorpreso i guardaparco del Parco Nazionale, in questi giorni. Laè stata immortalata all’interno dell’area protetta. Il tutto grazie all’ausilio di una fototrappola con la quale si è potuta certificare la notizia di un ritorno atteso da tantissimo tempo. “Si tratta” spiega il Parco sul proprio sito “di un individuo in dispersione, alla ricerca di nuovi territori e, per il momento, l’Ente Parco ha deciso di non rendere noto il luogo esatto dell’avvistamento per proseguire le verifiche sulla effettiva presenza“. Foto facebook.com/ParkLaalLamanca dacent’nella area coperta dal territorio ...