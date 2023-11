(Di mercoledì 8 novembre 2023) Confronto tra i rappresentanti del Ministero e i sindacati sulle GPS in vista del prossimo. Per tutte le ultime notizie, in collegamento Roberta(UilRua). Conduce Andrea Carlino. L'articolo .

112 del 6 maggio 2022, che ha regolato lee l'attribuzione delle supplenze da GaE eper gli ... Esso prevede infatti la durata triennale delle(con relativo vincolo alla provincia ...

Graduatorie GPS, aggiornamento nel 2024 o nel 2025 Tutti gli ultimi aggiornamenti. SPECIALE con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE alle 17:30 Orizzonte Scuola

Aggiornamento graduatorie supplenze Gps 2024 verso il rinvio Facciamo chiarezza Money.it

Concorso straordinario bis: non si valuta nelle GPS e se si lascia l'incarico non si può conseguire l'abilitazione.Come e quanto potrà essere valutato in GPS alla riapertura delle stesse a luglio 2024 Varranno 3 punti per ogni abilitazione Premetto che ho abilitazione in tutte e tre le cdc e il ruolo in A11 ...