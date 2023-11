GPS e regolamento supplenze | la Uil Scuola | “Aggiornamento su base biennale | prorogare l’attuale ordinanza ministeriale e intervenire sul nuovo Regolamento”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Si è tenuto al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'incontro politico tra i rappresentanti ministeriali e i sindacati con al centro l'delle Graduatorie Provinciali per le(GPS), facendo seguito alla comunicazione del Ministero del 24 ottobre. L'argomento principale è stata la nuova bozza diper le, che rispecchia in parte l'attualen.112/2022. L'articolo .

Si svolgerà oggi 8 novembre il confronto politico richiesto dai sindacati al fine di chiarire per tempo se il nuovo aggiornamento /riapertura dellesarà disciplinata da un nuovodelle supplenze o ci sarà una proroga dell'Ordinanza del 2022, con tutti i limiti che essa ha mostrato per alcuni argomenti. Il nuovodelle ...

Graduatorie GPS: ci sarà un nuovo Regolamento o si prorogherà Ordinanza del 2022 Oggi i chiarimenti Orizzonte Scuola

Graduatorie GPS 2024, confronto Ministero-sindacati su nuovo Regolamento supplenze (IN AGGIORNAMENTO) Scuolainforma

Slitta al 2025 l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze Gps previsto per la primavera prossima I sindacati sono in allarme. L'8 novembre fissato un incontro al ministero.Nel 2022 era stata predisposta una bozza per un nuovo regolamento volto a disciplinare le disposizioni per l’aggiornamento delle GPS; in merito erano stati richiesti i pareri sia del CSPI sia del ...