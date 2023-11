Google aggiorna Pixel Watch e Pixel Watch 2 con le patch di sicurezza di novembre

Il sistemaautomaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Termina Puoi ... COPIA LINK Facebook Twitter+ Linkedin INCORPORA PLAYER SUL TUO SITO Codice da incorporare sul ...

Google aggiorna Android Auto alla versione 10.8 nel canale stabile TuttoAndroid.net

Google Maps si aggiorna su Android Auto: al centro dell'update il design dell'app SmartWorld

Di seguito le novità segnalate dal changelog che accompagna l'aggiornamento di sistema Play di novembre 2023. A questo giro non c'è nulla di "gamechanger", Google piuttosto si è concentrata su ...In questa nuova schermata dovete scegliere la voce Impostazioni e aggiornamento del software di sistema. Da qui, non vi resta altro da fare che cliccare sulla prima opzione nel caso in cui dovesse ...