La due bignella startup Niron Magnetics, che produce magneti permanenti in nitruro di ferro. ... General Motors ehanno deciso di investire nella startup Niron Magnetics, che lavora ...

Gm e Stellantis investono nella guerra alle terre rare made in China Il Sole 24 ORE

Stellantis investe in Cina, ma Leapmotor crolla a Hong Kong Avvenire

InvestingPro Insights In base ai dati in tempo reale di InvestingPro, MTAR Technologies produce un elevato rendimento del capitale investito e ha aumentato costantemente i suoi utili per azione. Ciò ...La due big investono nella startup Niron Magnetics, che produce magneti permanenti in nitruro di ferro. Obiettivo, limitare la dipendenza dal Dragone ...