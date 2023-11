Global Teacher Prize | Sister Zeph è la migliore insegnante del mondo

Oggi, 8 novembre, ha vinto il Varkey FoundationPrize 2023 . Stiamo parlando dell'insegnate pakistana, Sister Zeph . A lei e alla sua carriera un riconoscimento da 1 milione di dollari.

Global Teacher Prize, l’edizione 2023 è vinta dalla docente pakistana Sister Zeph Orizzonte Scuola

Global Teacher Prize 2023, la docente Katja Battaglia è l’unica italiana tra i 50 finalisti Orizzonte Scuola

Sanctions designed to hurt Moscow are destroying the global economy the foreign minister says EU businesses have lost at least euro250 ...Oggi, 8 novembre, ha vinto il Varkey Foundation Global Teacher Prize 2023. Stiamo parlando dell’insegnate pakistana, Sister Zeph. A lei e alla sua carriera un riconoscimento da 1 milione di dollari.