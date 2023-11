Gli Stati Uniti contrari al trasferimento forzato dei palestinesi fuori di Gaza

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Glinon supportano alcundial didie questo non è qualcosa che Washington sta perseguendo o è sul tavolo. Lo ha detto il vice portavoce del ...

Uniti non supportano alcun trasferimento forzato di palestinesi al di fuori di Gaza e questo non è qualcosa che Washington sta perseguendo o è sul tavolo. Lo ha detto il vice portavoce del ...

La fine della statua che ha diviso gli Stati Uniti Internazionale

Guerra Hamas-Israele: come si muovono gli Stati Uniti ISPI

La replica di Washington non si è fatta attendere, il portavoce del Dipartimento di Stato ha avvertito: “Gli Stati Uniti si oppongono alla rioccupazione di Gaza da parte di Israele. E non sostengono ...L'ASL di Prato ha riacquistato la piena operatività, ripristinando i servizi come prima dell'alluvione. Il pronto soccorso è tornato ai livelli normali, mentre le strutture sanitarie dislocate sul ter ...