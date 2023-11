Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | Le foto che zittiscono le dicerie sulla loro relazione

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Fariba Tehrani Rivela la Verità sui Rumors Riguardanti la Figlia e il Fidanzato Fariba Tehrani, fronteggiando leriguardanti una presunta separazione tra sua figlia, ha diffuso delle immagini che manifestano un’unione inalterata tra i due. Queste affermazioni infondate, diffuse per la prima volta dal sito di Fabrizio Corona, sono state tacitate dalle recenti storie Instagram della Tehrani. Gli Scatti Condivisi da Fariba Tehrani All’interno della serie di storie pubblicate su Instagram, Fariba ha condiviso dueeloquenti: nella primaappare raggiante e abbracciata al fidanzato, e nella seconda, la madre si trova in compagnia die del ...

In questi giorni sta facendo il giro del web l'indiscrezione che parla della presunta rottura trae Pierpaolo Pretelli . Tale gossip è stato lanciato da Fabrizio Corona sul sito Dillinger News, dopo le varie voci legate a una crisi per la coppia nata al Grande Fratello Vip. In ...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli «si sono lasciati», Fabrizio Corona ci va giù pesante: «Una coppia finta. L ilmessaggero.it

Corona annuncia la rottura tra Giulia e Pierpaolo Pretelli, gli insulti di papà Salemi: Cog***i Fanpage.it

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha condiviso un post che smentisce a tutti gli effetti le voci della rottura tra la figlia e Pierpaolo Pretelli. Il post ritrae due scatti, il primo è una foto ...Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha condiviso su Instagram due scatti che sembrano a tutti gli effetti smentire le voci di rottura tra la ...