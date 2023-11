Giugliano | grande successo per il “Wedding Day” di Villa Lilia

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 8 novembre 2023). Alla scoperta di un luogo suggestivo che affianca alla bellezza della location la qualità dei servizi. Le eccellenze della cerimonia insieme per il “Day” tenutosi domenica 5 novembre presso “”, struttura per eventi immersa nel verde in via Santa Maria a Cubito a. A coordinare i numerosi partner GiAnGi Eventi della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.