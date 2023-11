Giroud macina record | è il francese più anziano a segnare in Champions

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Olivierha fatto la storia, del Milan e non solo: con il gol di questa sera al Psg, il numero 9 rossonero è diventato il giocatore...

5: impalpabile. Non arrivano palloni giocabili e fa poco per conquistarne. Non gli si può ... Motorino infaticabile,campo e chilometri, è sempre pronto a ringhiare sull'avversario con la ...

Milan-PSG 2-1, le pagelle dei rossoneri: Leao imprendibile, Loftus ... 90min IT

Milan-Juvenuts 0-1, le pagelle: Mirante come Maignan. Leao ci prova ma è da solo. L'ex Locatelli gela Pioli leggo.it

Il Milan si spacca e dopo il ko interno contro l’Udinese una scena colpisce i sostenitori rossoneri a San Siro ...ATALANTA-INTER 1-2 (61' Scamacca; 40' Calhanoglu, 57' Lautaro) Le pagelle dell'Atalanta - Musso 5,5 - A valanga su Darmian, a dire.