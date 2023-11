Giornata di sole | ma le temperature si abbassano

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Unadi, con al mattino nebbie diffuse su media e bassa pianura, bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio condizioni di tempoggiato su tutti i settori. In serata sereno o poco nuvoloso ovunque con tendenza a qualche velatura nel corso della notte e alla formazione di nebbie sulla bassa pianura. Minime in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 13 e 15°C. Zero termico stabile e intorno a 1800 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera. Venti deboli variabili in pianura. Venti deboli da sud/ovest a 1500 metri e moderati da ovest a 3000 metri. Previsioni a cura del Centro Meteo Lombardo di Ivan Malaspina.