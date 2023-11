Giorgia Meloni | vita da mamma single tra un impegno e l' altro | spritz con un' amica in jeans e scarpe da ginnastica

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L'abbiamo vista dal parucchiere e ora ritargliarsi il tempo per un aperitivo con un'prima di tornare a casa dalla sua Ginevra. Difficile ritagliarsi degli spazi per sé quando sei...

In questo modo, infatti,mette la riforma costituzionale nelle sicure mani del suo partito, consegnandola al duo di fedelissimi Ignazio La Russa e Alberto Balboni, rispettivamente ...

Marina Berlusconi su Giorgia Meloni: "La verità è una sola", cos'ha detto sulla premier dopo il caso Giambruno Virgilio Notizie

Marina Berlusconi: "Stimo Giorgia Meloni come politico e come donna" | Mio padre era un uomo "affamato di vita" TGCOM

Rispondono per noi i sondaggi politici. I risultati dei sondaggi politici, c’è fiducia in Giorgia Meloni In generale la maggioranza di centro destra non perde voti anche se cambiano le preferenze ...Fonte: ANSA Il protocollo d'intesa prevede che Roma rimborsi a Tirana i costi per l'impiego di forze di polizia locali per la sicurezza esterna delle due strutture Il 6 novembre 2023, la Presidente ...