Giorgia Meloni ha creato un nuovo modello di bilaterale

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La morale della storia è che laha costruito questo accordo con il premier albanese, il socialista Edi Rama, sulla base di relazioni che intrecciano politica e amicizia. Ed è stata brava perché non solo sta cercando una via politica per uscire da un problema enorme qual è l'immigrazione ma ha ancheundi relazioni bilaterali che potrebbe essere vincente. Il che indebolisce in un colpo solo l'opposizione italiana e la burocrazia europea. L'accordo tra il presidentee l'omologo albanese Rama è un ottimo accordo, cucito su relazioni di amicizia, basato sul superamento di antiche ritrosie e persino pregiudizi; un accordo politico che se ben custodito porterà vantaggi all'Italia nella gestione dei migranti soccorsi in mare e nello stesso tempo renderà l'Albania un soggetto ...