Ghiacciai sfruttati | la transizione ecologica è in realtà una transazione economica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Le ruspe sulo del Teodulo sono solo l’ultima palese manifestazione di quella che è – e rimane – la visione corrente del rapporto tra uomo e natura. In Svizzera i lavori di realizzazione della pista per la gara maschile di Coppa del Mondo di sci alpino Zermatt/Cervinia sono usciti dai confini dell’area sciistica, scostandosi dal progetto iniziale; gli organizzatori della gara hanno rinunciato a fare appello alla decisione di fermare parzialmente i lavori, evidenziando solo che le rilevazioni GPS dei loro tecnici avevano dato risultati diversi. Un banale errore? Certo, può essere, ma evidente sintomo di una mentalità che va per la maggiore: non si discute se sia opportuno o meno procedere, ma solo su come procedere. Ora anche la magistratura italiana vuole vederci chiaro, per la parte di competenza del nostro territorio. Dalla Valle d’Aosta si affrettano a dire ...