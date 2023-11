Germania | a ottobre inflazione scende al 3 | 8% anno | a livello più basso da agosto 2021

Confermata in moderazione l' inflazione in2023 . Lo annuncia l'ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari diffusi a fine mese, che indicavano un incremento del 3,8% su base annua , dopo il +4,5% registrato ...

Germania, inflazione ottobre confermata al +3,8% su anno LA STAMPA Finanza

Germania, Prezzi consumo (MoM) in ottobre Teleborsa

L'inflazione tedesca è confermata in calo al 3,8% su base annua, con rialzo zero rispetto al mese precedente e indice armonizzato in crescita del 3% su base annua e in calo dello 0,2% su base mensile.Germania, Prezzi consumo in ottobre su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).