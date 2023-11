Gaza | la diretta – G7 Esteri | “Israele si difenda in conformità col diritto internazionale Soluzione a due Stati unica via per la pace”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il comto finale del vertice di Tokyo definisce “inaccettabile” la violenza dei coloni in Cisgiordania e chiede pause umanitarie per l’assistenza. Le Idf: “Ucciso il capo della produzione armi di Hamas”. Un dirigente islamista: “Noi fuori dalla Striscia? Gli americani sognano” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... la campagna militare intrapresa da Israele a, infatti, ha causato oltre 10mila vittime tra i palestinesi. La ministra degli Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, che presiede la riunione, ha ...

Gaza, la diretta - Gli Usa contro Netanyahu: "No alla rioccupazione della Striscia". La Croce Rossa: "Colpito nostro ... Il Fatto Quotidiano

Usa replicano a Netanyahu: "No a rioccupazione Gaza di Israele" Sky Tg24

"I membri del G7 sono impegnati a lavorare a stretto contatto con i partner per preparare soluzioni sostenibili a lungo termine per Gaza e il ritorno a un processo di pace più ampio in linea con i ...Continua la guerra a Gaza. Il premier israeliano Netanyahu allontana l’ipotesi di un cessate il fuoco, ma dopo che ieri aveva detto di voler “assumere il controllo della sicurezza” della Striscia, ...