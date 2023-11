Gaza | gli Usa chiedono una tregua Ma Israele non si ferma | “Continueremo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov – Il dialogo è ora tra Usa e, ovvero gli Stati alleati per eccellenza. La furia di Tel Aviv, in qualche maniera, genera una reazione stranita perfino in Washington, la quale nonostante l’appoggio incondizionato di sempre non ha mancato in queste settimane di fare delle osservazioni, come sull’invasione della Striscia di, sconsigliata apertamente nel mese di ottobre. Ma anche sullo stato attuale del conflitto, su cui la Casa Bianca adesso preme per unaminimamente presa in considerazione da parte israeliana. Per gli Usa è necessaria una, persi prosegue Secondo quanto riporta Adnkronos, durante una telefonata il 6 novembre il presidente americano Joe Biden avrebbe chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu unadi tre giorni ...