Garcia | “Posso rimproverare solo una cosa alla squadra Siamo delusi del risultato | ma non del contenuto”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il tecnico del Napoli, Rudi, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida di Champions League con l’Union Berlino. L’Union Berlino è riuscito a ‘resuscitare’ dopo 12 sconfitte consecutive. Il Napoli è stato fermato al Maradona dai tedeschi di Urs Fischer che hanno lasciato il primo tempo completamente in mano agli azzurri che riescono a bucare la difesa avversaria dapprima con Anguissa, gol poi annullato dopo un check al VAR. Ci pensa Politano a superare i tedeschi con una deviazione fortuita su cross di Mario Rui dsinistra. Peccato poi che nella seconda frazione di tempo il Napoli prenda il gol del pareggio dopo un lancio lungo dei tedeschi in avanti che trovano una difesa azzurra completamente sbilanciata: Lobotka ultimo uomo, non ferma Becker che batte a rete e pareggia 1-1. Napoli-Union Berlino 1-1, la conferenza stampa do ...

(Photo by Carlo HERMANN / AFP) Il tecnico del Napoli, Rudi, ha parlato in conferenza dopo il ... Solo una cosa negativarimproverare ai miei, non dobbiamo essere alla portata di un gol dall'...

LIVE - Garcia in conferenza stampa: "Solo una cosa da rimproverare ai ragazzi" Tutto Napoli

Garcia: «Siamo delusi dal risultato ma non della prestazione ... IlNapolista

Dopo il match contro l'Union Berlino, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello stadio Diego Armando ...Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la conferenza stampa in tempo reale. 21.30 - Inizia la conferenza di Garcia: "Posso rimproverare solo una cosa alla squadra, il gol preso in contropiede. Però in ...