Garcia non boccia il Napoli | “Paghiamo un solo errore”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Stasera ci abbiamo provato in tutti i modi a segnare il secondo gol, abbiamo avuto occasioni e preso un palo, invecel’unico, sul loro contropiede”. Così il tecnico delRudispiega il pareggio di 1-1 contro l’Union Berlino nella quarta giornata del girone di Champions League.nonilma ha il rimpianto per il contropiede tedesco: “Di solito – spiega – sui nostri corner siamo poi tre dietro a coprire la difesa e anche quattro se stiamo vincendo. Ma stavolta il corner è stato calciato in modo veloce, non eravamo in posizione in sicurezza e abbiamo subito il gol. Ma è una lezione al futuro, per le prossime partite. Ho visto poi il mioprovarci in tutti i modi per segnare ...