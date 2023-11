Garcia ha nel portafogli la figurina di Politano

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ora ho capito perché non si è cercato un sostituto di Kim. Per il Napoli, quest’anno, la difesa è un concetto troppo distante dalla propria idea. Se ci colpsicono la prendiamo, altrimenti chiunque può prenderci a pallonate, attraversare cieli immensi e praterie, metterci ansia. Chiunque. Persino l’Union Berlino. Siamo partiti pure bene. Natan prende un palo. Costruiamo castelli di sabbia e li affondiamo sempre sul più bello. Ma nulla lascia presagire che non riusciremo a portarla a casa. Anzi. Mario Rui pennella un cross con il piede sordo. GioGio sale e la mette, Zambo segna. Quasi uno a zero, il Var annulla. Peccato, il destro di Marittiello è roba rara, è roba bellissima.è l’ancora di. Lo tiene legato alla panchina trattenendolo per il pizzo della giacca. Rudy ha la suanel. ...