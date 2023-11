Garcia | «Domenica finirà la statistica sul Napoli che non vince al Maradona»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il tecnico del, Rudi, ha parlato si microfoni di Sky dopo il pareggio rimediato contro l’Union Berlino in Champions League Buona prestazione ma «Quel gol rovina tanto, meritavamo dire, abbiamo fatto quasi la gara giusta, dovevamo sì attaccare, non fermarsi ma attaccare con equilibrio. Quando giochi con una squadra che può darti fastidio su ripartenze e calci piazzati non puoi prendere un gol così. È una cosa negativa che rovina tanto. Di solito siamo tre dietro però quando vinciamo siamo quattro. Il corner è stato calciato abbastanza velocemente, non abbiamo avuto il momento di metterci in posizione e in sicurezza. È una lezione per le prossime partite». Il(si gioca-Empoli, ndr), ...