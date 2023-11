(Di mercoledì 8 novembre 2023) Rudicommenta- Union Berlino, finita 1 - 1 . Ecco tutte le parole del tecnico (e non) al termine del pareggio deludente contro i tedeschi, valido per il Gruppo C della Champions ...

Rudicommenta Napoli - Union Berlino, finita 1 - 1 . Ecco tutte le parole del tecnico (e non solo) al termine del pareggio deludente contro i tedeschi, valido per il Gruppo C della Champions League .

Garcia: "Al mio Napoli rimprovo solo una cosa" Corriere dello Sport

Garcia: "Deluso dal risultato, non dalla prestazione. Napoli sfortunato" Tuttosport

Fonte: dal Maradona, Francesco Carbone Dopo il match contro l'Union Berlino, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello stadio Diego Armando ...«Dovevamo gestire il vantaggio, non eravamo in posizione. Non si può prendere quella ripartenza». Garcia ha invece minimizzato. «Alla mia squadra ho da rimproverare solo quell’errore, ci rifaremo».