Garbin | ' La Germania può darci problemi | ma sappiamo come affrontarla'

Le parole della capitana dell'Italia Tatianadopo la vittoria sulla Francia nella nbsp;Billie Jean King Cup. Intervista di Federica ...

Garbin, orgoglio di capitano: "Sono felice e fiduciosa per la sfida con ... SuperTennis

BJK Cup 2023, Tathiana Garbin: "Orgogliosa delle mie ragazze, ora massima concentrazione contro la Germania" OA Sport

L'Italia sogna le semifinali della Billie Jean King Cup. Un risultato che sembrava impossibile solamente qualche anno fa e che invece ora è molto vicino per la squadra capitanata da Tathiana Garbin. A ...Nel doppio le francesi hanno una caratura altissima ma sono davvero felice per come hanno tenuto il campo e lottato Martina ed Elisabetta“, il commento a caldo di Garbin ai microfoni di Supertennis.