Galli Della Loggia | “Meloni sia più cauta sul Premierato”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’editorialista del Cor Sera e storico avvisa il presidente del Consiglio che sta imboccando la stessa strada presa da Renzi anni fa Più passano i giorni, più non c’è alcuna possibilità che la riforma sul Premier eletto dai cittadini direttamente possa avere delle convergenze. Eppure il governo corre e va avanti, anche se il dialogo con le opposizioni dovrebbe essere più concentrato e più serrato, almeno e soprattutto, se non proprio solo, su questo tema. A sostenerlo è lo storico ed editorialista del CorriereSera Ernestoche ha registrato da ogni parte approvazione da parte del centrodestra e dissenso dalla parte contraria. Totale dissenso e con poca voglia di ragionare se le cose restano così come sono. Il premier Giorgiain una seduta del Parlamento (Ansa ...

In caso di vittoria per un gol di scartoformazione guidata da Levani sì andrà ai ... Non si può dire la stessa cosa per il confronto tra Gialloblù e Biancazzurri con la squadra guidata da...

Meloni al referendum “Precipitoso”, dice Galli della Loggia Il Foglio

Galli della Bomba Il Fatto Quotidiano

“Come comunicato da Acea Ato2, per lavori di manutenzione straordinaria volti a migliorare il servizio, a partire dalle ore 20.30 del 9 novembre fino alle ore 7.00 di venerdì 10 sarà necessario ...Siamo esattamente a metà settimana, immersi nelle coppe europee e con l'ultimo turno di Serie A prima della sosta per le nazionali che si ...