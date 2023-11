Gal Gadot supporta Israele con una proiezione di video sulle atrocità di Hamas

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Galsta organizzando ladi un filmato di circa 47 minuti sull’attacco dei militanti didello scorso 7 ottobre per un ristretto gruppo di stelle di Hollywood e di figure culturali di alto livello. Ildelle Forze di difesa israeliane servirà per sensibilizzare la platea su quanto stia avvenendo in questi giorni nella striscia di Gaza. Dov’è in corso un’azione militare israeliana per liberare gli ostaggi ancora in mano ai terroristi palestinesi. Ovviamente la scelta dista già facendo discutere La, israeliana di nascita, e suo marito Yaron Varsano, stanno collaborando attivamente con il regista israeliano Guy Nattiv che patrocina l’evento, assieme all’ American Jewish Committee e all’Anti-Defamation League. Ladovrebbe ...