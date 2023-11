Gaia Menga | l’amica della madre che ha ucciso la 13enne nell’incidente stradale confessa Il tragico precedente della donna

Leggi su free

(Di mercoledì 8 novembre 2023)è morta a 13 anni nelincidentesu via Laurentina a Roma. Alla guida dell’auto Betty,mamma che hato tutto. “Sono disperata” Lache sabato scorso ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto sulla via Laurentina a Roma era insieme a mamma Giada e a un’amica di questa, Betty Sorsile di 33 anni. Alla guidaGolf c’era proprio le, la 33enne che quella sera le avrebbe dovute accompagnare a casa dopo la serata trascorsa insieme ad Anzio. Ma quella macchina, però, a destinazione non c’è mai arrivata, capovolta per due volte dopo aver urtato a velocità una rotatoria., incidente ...