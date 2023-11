G7 | ministri degli Esteri | “Sostegno a Ucraina | pause umanitarie a Gaza”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) “Il nostro fermo impegno a sostenere la lotta dell’per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale non verrà mai meno”. E’ quanto si legge nel documento finale della riunione deidel G7 a Tokyo. “Continuiamo a condannare nei termini più forti l’aggressione della Russia e ci impegniamo a sostenere l’per tutto il tempo necessario, aumentando la pressione economica e imponendo sanzioni robuste e altre restrizioni contro la Russia. Una pace giusta e duratura non può essere realizzata senza il ritiro immediato, completo e senza condizioni delle truppe e dell’equipaggiamento militare della Russia dal territorio dell’riconosciuto a livello internazionale – si legge ancora – Continuiamo a sostenere l’...

Accordo dei ministri degli Esteri G7 per documento finale su Gaza Agenzia ANSA

Medio Oriente, Blinken in Giappone per vertice con ministri degli Esteri del G7 Libero Tv

Per il segretario di Stato Antony Blinken, Israele, una volta sconfitto Hamas, non dovrebbe rioccupare la Striscia: dubbi sui piani a lungo termine di Netanyhau ...È quanto si legge nella dichiarazione congiunta della riunione dei ministri degli Esteri G7 a Tokyo. «Condanniamo inequivocabilmente gli attacchi terroristici di Hamas e altri in tutto Israele ...