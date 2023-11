FOTO – Inter | Bisseck non è l’unico a esordire | novità sulla maglia!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’tra poco scende in campo alla Red Bull Arena contro il Salisburgo nella sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Oltre a tantedi formazione, ce n’è una ancheSeconda Maglia, ovvero quella che indosseranno Lautaro Martinez e compagni DUE ESORDI – L’di Simone Inzaghi affronta alle 21 il Salisburgo nel match che potrebbe valere la qualificazione agli ottavi di finale con due turni di anticipo, ma solo con una vittoria. Il tecnico nerazzurro effettua diversi cambi nell’undici iniziale rispetto a quello sceso in campo a Bergamo contro l’Atalanta, a iniziare dal debutto di Yanndal 1?. Quello del tedesco però non saràesordio della serata: anche la maglia Away, ovvero la Seconda, presenta una bella ...