FOTO ? L’Inter suona il rock con i Green Day | l’omaggio della band

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La notastatunitense deiDay in concerto a Milano ha esibito, tramite il suo frontman Billie-Joe Armostrong, la maglietta del. OUTFIT ?e la musica da sempre un grande connubio. Ad omaggiare i colori nerazzurri anche la famosissima estatunitense deiDay. Il gruppo, in concerto a Milano, ha omaggiato i colori nerazzurri mostrando la maglia attraverso il loro front-man e leader Billie-Joe Armstrong. Il club ha commentato su Twitter. Hey @Day, we really like the outfit #ForzaInter pic.twitter.com/qn5UF3rKfN — Inter (@Inter) November 7, 2023 Sempre al top. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione...