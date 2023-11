Formia Violenza sulle donne | in scena lo spettacolo di Danila Di Lanna “Quello che le donne non dicono”

... 40 percettori del reddito di cittadinanza, residenti nei comuni di Gaeta,, Minturno, Itri, ... Sono 17 invece le donne vittime diche, grazie alla formazione finanziata dall'associazione ...

Formazione è inclusione: storie di povertà e di violenza, sognando ... La Difesa del Popolo

Incidente frontale lungo la Cassino-Formia, un’auto si ribalta: due feriti Frosinone News

Conosceva il suo stupratore, ma non aveva idea che fosse un orco, non immaginava che quell’operaio 22enne di origine magrebina avrebbe abusato di lei che ha avuto come unica ‘colpa’ quella di voler to ...Imparare un lavoro per poter fare a meno del reddito di cittadinanza, o per riprendere in mano la propria vita dopo un abuso: è lo scopo dei corsi di formazione gratuiti, finanziati con fondi regional ...