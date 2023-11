Formazioni ufficiali PSV-Lens | Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ledi PSV-, sfida valida per il quarto turno della fase a gironi di. La squadra olandese va a caccia della prima vittoria e spera di ottenerla proprio contro il, secondo a quota 5 punti. Match sulla carta molto aperto, seppur con i padroni di casa favoriti, e che potrebbe equilibrare ulteriormente il gruppo. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 8 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.PSV-PSV: In attesa: In attesa SportFace.