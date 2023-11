Fognini e Pennetta ai titoli di coda | epilogo inevitabile

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 8 novembre 2023), è tempo di tirare le somme per la coppia di tennisti azzurri: erache accadesse. È stata coraggiosa, Flavia. Ha appeso la racchetta al chiodo mentre era sul tetto del mondo, subito dopo aver vinto, nel 2015, gli Us Open. Ha voluto chiudere la sua carriera nel momento migliore, quindi, come se volesse in qualche modo sfuggire al lento declino cui ogni atleta va inevitabilmente incontro. Flavia(AnsaFoto) – Ilveggente.itIn un modo o nell’altro, però, il tennis non lo ha mai abbandonato. Sarà che la invitano e la premiano un po’ dappertutto, sarà perché ogni volta che si organizzano tornei delle leggende lei è lì in pole position, pronta a partecipare e a battersi come se nulla fosse cambiato. E sarà che accanto a sé ha un tennista che ...