Fognini-Bublik oggi in tv | ATP Metz 2023 | programma | orario | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile del Moselle Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250, in corso a, in Francia,, mercoledì 8 novembre, vedrà sfidarsi la wild card azzurra Fabioe la testa di serie numero 5, il kazako Alexander. L’incontro trasarà il terzo insul Center Court a partire dalle ore 12.00, infatti si giocherà dopo un match degli ottavi di doppio ed uno degli ottavi di singolare, e sarà il primo confronto tra l’azzurro ed il kazako: non ci sono precedenti tra i due. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta ...