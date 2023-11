Five Nights at Freddy' s diventa il maggior incasso horror del 2023

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Con un budget di soli $25 milioni,at's ha superato ogni aspettativa ed èto ildel. Mentreat's continua la sua corsa al box office globale, il film prodotto da Blumhouse Production può vantare già un grosso record. A fronte di un budget di soli $25 milioni, la pellicola ha finora incassato $115 milioni negli Stati Uniti e $105 milioni nel resto del mondo, per un totale di 220 milioni di dollari, e si è consolidato come il titolodisuccesso del. In questo modo, il film con protagonisti Josh Hutcherson ed Elizabeth Lail si è posizionato in testa alla ...

Mentreat Freddy's continua la sua corsa al box office globale, il film prodotto da Blumhouse Production può vantare già un grosso record. A fronte di un budget di soli $25 milioni, la pellicola ...

Five Nights at Freddy's (2023) di Tammi - Recensione quinlan.it

Five Nights at Freddy's, gli easter egg che non avete notato Everyeye Cinema

La recensione di Five Nights at Freddy's, la pellicola firmata Blumhouse diretta da Emma Tammi e basata sull'omonima serie di videogiochi ideata da Scott Cawthon. di Jacopo Fioretti 08—Nov—2023 / 7:00 ...Con un budget di soli $25 milioni, Five Nights at Freddy's ha superato ogni aspettativa ed è diventato il maggior incasso horror del 2023.