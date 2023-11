“Finalmente il bacio” Grande Fratello | che limone tra i due concorrenti | è nata la coppia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il momento più atteso èarrivato e ha fatto impazzire tantissimi utenti. Alè scattato iltra i due, quindi una nuovasarebbenella casa. Non parliamo di un semplice, ma di un vero e proprioche ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso Alex Schwazer, il quale si trovava lì per caso e ha assistito all’intera scena dei coinquilini, che presumibilmente non si erano accorti della presenza del marciatore. In tanti erano certi che alsi sarebbe formata questa, alla luce degli ultimi sviluppi, e così è stato. Si sono messi in disparte ed ecco che iltra i due ...