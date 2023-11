FIBA Europe Cup 2023 2024 | terzo successo per Varese Prosegue la crisi nera di Brindisi

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Altra giornata per la nuovaCup, conimpegnate a difendere i colori azzurri. Purtroppo è unasenza fine quella della squadra pugliese, che a Saragozza patisce la nona sconfitta consecutiva di questo inizio di stagione, restando così ancora a secco oltre che in Serie A1 anche in Europa. Nonostante i 21 punti di Kyzlink e i 16 di Laszewski, è stata una partita dominata dalla compagine spagnola verso il 91-72 finale. Chi invece sorride è, che ottiene ilsu quattro incontri nel Gruppo I. Davanti al pubblico di casa la squadra lombarda si imone per 97-90 sul Keravnos portando ben sei uomini in doppia cifra. 17 per Shahi, miglior marcatore di serale, ma ...

Le probabili formazioni Sport [ 08/11/2023 ] Terza sconfitta inCup per Happy Casa, vince il Zaragoza Sport [ 08/11/2023 ] 'Storia del Grande Salento' tra sogni e realtà Cultura [ 08/11/...

Fiba Europe Cup Round#3 | Varese-Keravnos Sportando

Fiba Europe Cup Round#3 | Saragozza-Happy Casa Brindisi Sportando

L'emergenza per la Happy Casa Brindisi non è ancora terminata, e prosegue al Pabellon Principe Felipe di Saragozza, dove arriva la terza sconfitta in FIBA Europe Cup. Rinviato ...Al Pabellon Principe Felipe di Saragozza arriva la terza sconfitta in FIBA Europe Cup per la Happy Casa Brindisi, ancora in grande emergenza e in un periodo decisamente sfortunato tra infortuni, ...