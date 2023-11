Fedez nomina Emis Killa e il rapper si infuria | “Il mio nome te lo levi dalla bocca”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 8 novembre 2023)furioso condopo che quest’ultimo lo ha citato nel corso di una puntata di “Muschio Selvaggio” il podcast che conduce insieme al collega Davide Marra. Ma facciamo un passo indietro. Tutto inizia durante la puntata in cui ilospitava il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Tra i vari argomenti affrontati nel corso della chiacchierata c’è anche una parentesi dedicata alla piaga della criminalità che affligge Napoli e la Campania, in generale.interroga il governatore chiedendogli cosa ne pensa dell’arresto delShiva, finito in manette con l’accusa di tentato omicidio dopo una sparatoria nel milanese.(Foto Instagram): “Mi pare che ...