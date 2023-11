Federico Fashion Style non ce la fa più e torna da lei | la foto conferma tutto | Lieto fine per loro

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ilè arrivato nella vita di. Lei gli mancava troppo: i dettagli del ritorno di fiammaLauri è un nome come tanti apparentemente, ma il soprannomeè impresso nella memoria diil pubblico italiano. Si tratta del parrucchiere più celebre della nazione e addirittura del piccolo schermo. Non è conteso solo dai clienti, ma anche dalle trasmissioni televisive che fanno a gara per averlo come ospite ed intervistarlo. Classe 1989,nasce ad Anzio ed è conosciuto per essere l’hair stylist dei VIP. Il suo primo salone lo apre a soli 18 anni nella sua città natale, ma non è ancora consapevole del successo che presto lo travolgerà. Nella ...