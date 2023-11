FC 24 | arriva la scelta degli esperti in collaborazione con Sky e Dazn

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – Oggi EA Sports FC ha annunciato, un nuovo programma per i giocatori che prevede un aggiornamento mensile in FC 24 di Ultimate Team per il giocatore in Premier League e Laliga EA Sports scelto da un opinionista. Gli opinionisti di Sky Sports ediscuteranno e sceglieranno i giocatori che ritengono meritevoli della. Lanon è un tradizionale premio come il Giocatore della Partita o il Giocatore del Mese. Al contrario, gli opinionisti possono scegliere il giocatore per celebrarne i risultati ottenuti in una particolare partita. Che si tratti di un giocatore che ha brillato in campo, che si è messo in luce come eroe non celebrato per tutta la ...