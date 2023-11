Farmaceutica | Viatris entra nelle aree anestesia e Critical Care con 3 farmaci

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Con il lancio di un innovativo portafoglio composto da tre prodotti, presentato durante la tre giorni di I2023, il Congresso nazionale della Società italiana dianalgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), appena tenutosi a Roma,, azienda globale che opera nell'ambito della salute, annuncia il proprio ingressodell'e della. L'operazione - spiega una nota - inserisce nell'ambito dell'accordo di collaborazione a lungo termine siglato lo scorso novembre con Paion Ag, per la distribuzione di alcuni prodotti in sette mercati europei (Belgio, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Romania e Spagna). Il portafoglio con cui...

Questo portafoglio innovativo testimonia l'impegno dicome partner di valore al fianco dei medici, mettendo a disposizione alternative che possano migliorare i risultati clinici dei pazienti ...

Farmaceutica, Viatris entra nelle aree anestesia e Critical Care con ... Tiscali Notizie

Farmaceutica. Isabella Roth nuova Head of External ... Farmacista33

Il portafoglio con cui Viatris entra in queste aree è composto da tre farmaci che rispondono a importanti bisogni clinici non soddisfatti e rappresentano ciascuno una soluzione terapeutica innovativa ...Quattro italiani su dieci sanno che oggi è possibile vaccinarsi anche in farmacia. Un terzo è molto interessato ... presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi). Per ...