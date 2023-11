Fa cose banali che fanno. Come ci riesce "È vero. Il comico cerca di trovare l'eccezionale nella banalità, e disembrare banale una cosa eccezionale. Il nostro mestiere è celebrare il ...

Mago Forest: "Far ridere mette ansia: è come tirare un rigore" ilGiornale.it

Paolo Migone a Camogli: "Far ridere è voler bene e la comicità è la mia vita" - Primocanale.it - Le notizie... Primocanale

Daniele Tinti racconta a Fanpage il suo nuovo show “Crossover” e parla dell’evoluzione della stand up in Italia: “Non è più ...«L'umorismo è un senso, come l'olfatto, il tatto, la vista: qualcosa di congenito. Molti che non fanno i comici di lavoro mi fanno ridere. O i Simpson: chi fa più ridere di Homer Simpson O i ...