Alia sta lavorando senza sosta insieme all'azienda Dife. Dai rifiuti elettronici agli ingombranti, fino all'indifferenziato. 'Ci sono tonnellate di materiale da raccogliere e ...

Fanghi e spazzatura. Task-force per liberare le strade e le piazze. Corsa contro il tempo LA NAZIONE

Alluvione Toscana, montagna di rifiuti e fango da smaltire TGCOM

Alia sta lavorando senza sosta insieme all’azienda Dife. Dai rifiuti elettronici agli ingombranti, fino all’indifferenziato. "Ci sono tonnellate di materiale da raccogliere e smaltire".Partono oggi i primi interventi per la raccolta dei fanghi alluvionali presenti nelle abitazioni ... Alia ha calcolato in 100mila le tonnellate di spazzatura da rimuovere e per ora riesce a toglierne ...