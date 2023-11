Expo 2030 | c’è attesa per il responso di fine novembre

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il governo italiano intensifica gli sforzi in vista della Assemblea generale del Bureau International dessitions (Bie) che il 28sceglierà la sede dell’. Roma è in corsa con la saudita Riad e la coreana Busan. E il 26 Ottobre il Comitato promotore della candidatura italiana, guidato dall’ambasciatore Stefano Stefanini, è stato a Malta per due giornate di incontri finalizzati a conquistare il voto della Valletta. Fitto il calendario di appuntamenti istituzionali, preparato dall’Ambasciata italiana guidata da Fabrizio Romano. Tra gli altri in agenda per venerdì 27 Ottobre 2023 è’ stato inserito quello col ministro degli esteri, Ian Borg. L'articolo proviene da Ildenaro.it.