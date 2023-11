Evasione degli Arresti Domiciliari | Giovane di Spoltore Arrestato Tre Volte in Due Settimane

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Pescara - Nelle ultime due, undi 23 anni diè statoper ben tre, poiché è stato trovato fuori dalla sua abitazione nonostante fosse sotto. L'intervento è stato effettuato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara. Questi episodi di arresto si sono verificati il 21 ottobre, il 5 e il 6 novembre scorsi. Nel caso più recente, il 5 novembre, ilè stato fermato mentre passeggiava sul Ponte Capacchietti di Pescara, a. In precedenza, aveva tentato di superare la recinzione di una residenza privata. Le forze dell'ordine di, dopo aver esaminato il sistema di videosorveglianza della casa, sono state in grado di ...

... 'il superamento per le Regioni dei vincoli di spesa per il personaleEnti del Servizio ... in seconda battuta, da risorse derivanti dal contrasto all'ed elusione fiscale e contributiva'. ...

Airbnb, maxi sequestro da 779 milioni di euro per evasione fiscale Il Sole 24 ORE

Airbnb, evasione fiscale: sequestrati 779 milioni dalla Procura di Milano L'Agenzia di Viaggi Magazine

Arrestati due coniugi residenti nel Gallaratese: avrebbero evaso l’IVA per 50 milioni di euro. Il provvedimento è stato ordinato dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura Europ ...Diciotto milioni di euro sottratti alle casse del Fisco nel giro di soli dieci mesi. Questa la portata del fenomeno dell’evasione delle imposte sui carburanti ...