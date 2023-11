EuroCup basket | sesta giornata | in campo il resto delle sfide in questo mercoledì

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dopo aver assistito al fugace, ma consistente, antipasto del martedì di ieri, che ha visto scendere inanche Umana Reyer Venezia contro l’Union Olimpija, la seconda coppa europea della pallacanestro torna sui vari parquet per mandare in scena il martedì che completerà questa tornata. Sono diverse le tematiche che la seconda parte delladi2023/24 fornirà all’attenzione degli appassionati: ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma con le, gli orari e dove potranno essere viste in televisione.: il programma e le varieBen otto, di dieci totali, gli incontri che vedranno il loro inizio a cavallo tra il pomeriggio ...